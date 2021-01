Røver fik 32 kroner og to papirservietter

32 kroner og to papirservietter - det ene godt brugt - var udbyttet, da en 26-årig tysker fra Dorsten i september sidste år begik røveri mod en ældre mand på Rømø.

Mandag blev tyskeren idømt et år og seks måneders fængsel i retten i Sønderborg, skriver jv.dk

Den 73-årige overraskede røveren hjemme hos sig selv i en lade ved siden af huset. Han blev væltet omkuld, hvorefter tyskeren satte sig på ham og holdt ham fast, mens han gennemrodede mandens lommer og stjal penge og servietter. Da den ældre herre forsøgte at komme væk, blev han sparket i siden.

Tyskeren forklarede ifølge jv.dk selv i retten, at han var blevet smidt ud af et sommerhus og ville stjæle nøglen til bilen, der stod udenfor. Han ville hjem til sin kæreste og deres søn i Tyskland.

Han endte dog med at flygte fra huset uden bil og nåede at begå indbrud i et sommerhus, inden han meldte sig selv til politiet.

Retten lagde i sin strafudmåling vægt på, at udbyttet og mængden af vold var begrænset, men at det var skræpende, at offeret er en ældre, sårbar herre, og at røveriet er foregået på offerets ejendom.

Tyskeren må ikke rejse ind i Danmark de næste 12 år.