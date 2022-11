Røvere forklædt som politifolk dømt

Tre mænd idømt mellem 1 år og 3 måneders og halvandets års fængsel for at have begået røveri i Ishøj, mens de var forklædt som politifolk.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd var tiltalt for at have udsat en gruppe på fem østeuropæisk mænd og kvinder for røveri. Mændene, der havde udstyret deres bil med blå blik og var forklædt i politiuniforms-lignende beklædning, stoppede gruppen af østeuropæiske personers bil i Ishøj. Under trussel med pistollignende genstande, blev østeuropæerne tvunget til at udlevere et større kontantbeløb og deres bil.

Umiddelbart efter røveriet blev det anmeldt til Københavns Vestegns Politi og på baggrund af længevarede efterforskning blev mændene anholdt tre måneder efter røveriet.

'Røveriet her er sædeles groft – ikke mindst fordi gerningsmændene har været forklædt som politifolk. Straffene skal ses i det lys, udtaler anklager Mads Strandberg Pedersen i pressemeddelelsen.

Mændene blev også dømt for besiddelse af et mindre kvantum narko, dopingmidler, samt en række ulovlige blankvåben, som blev fundet i forbindelse med anholdelserne.

Tidligere i sagen er en fjerde mand dømt for at have været en del af røveriet. Han blev idømt et år og 8 måneders fængsel – blandt andet fordi han havde påkørt et af røveriofrene.

De tre dømte mand tog betænkningstid i forhold til evt. anke.