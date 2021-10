Røveri i dansk supermarked

Dagli'Brugsen i Lindved har været udsat for røveri. Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med røveriet

Lørdag er der sket et røveri i Dagli'Brugsen i Lindved, der ligger nord for Vejle.

Det oplyser supermarkedet på sin Facebook-side.

'Vi har desværre været udsat for røveri, så butikken er lukket for i dag og åbner igen i morgen,' lyder det i et opslag på Facebook.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med røveriet, og personalet har det efter omstændighederne godt, oplyser Dagli'Brugsen i Lindved på det sociale medie.

Halfdan Kramer, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at politiet modtog anmeldelsen om røveriet klokken 17.30.

Han fortæller endvidere, at der er blevet brugt en sten til at true med i forbindelse med røveriet.

- Vi har indtil videre anholdt fire personer. Vi er i gang med at kortlægge den enkeltes rolle, fortæller vagtchefen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om røveriet.