Røveri i København: Politi massivt tilstede

Opdatering 16.15: 'Gerningsmanden er nu anholdt efter hjælp fra nogle borgere, skriver Københavns Politi på Twitter.

Torsdag eftermiddag er politiet rykket ud til et butiksrøveri på Frederiksberg ved Falkoner Allé.

Det oplyser Købehavns Politi i en kommentar til Ekstra Bladet.

- Status er, at vi er massivt tilstede på Falkoner Alle efter at have modtaget en henvendelse 15.04, bekræfter fungerende vagtchef for Københavns Politi, Jonathan Wald.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gerningsmanden blev kort efterfølgende arresteret af politiet, der fik hjælp fra nogle borgere, som hjalp politiet på rette på vej.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen.

De pågældende borgere er efterfølgende blevet indstillet til dusør af politiet.