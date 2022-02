Røveri i supermarked: Leder efter gerningsmand

Fyns Politi leder lige nu efter en gerningsmand, der har begået et røveri med en pistollignende genstand mod et supermarked i Korup

En ukendt gerningsmand har mandag aften klokken 19.06 begået et røveri i Meny på Åbakkevej i Korup, hvor han med en pistollignende genstand har truet sig til et ukendt kontantbeløb.

Vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen fortæller, at politiet i øjeblikket er i fuld gang med at efterforske sagen og lede efter gerningsmanden.

- Der er en, der har truet sig til nogle penge. Vi har ikke andet i øjeblikket. Vi leder efter ham på højtryk, så hvis nogle af dine læsere lige kunne finde ham, så ville det være rigtig godt.

Vagtchefen oplyser, at gerningsmanden har forladt stedet på cykel.

På Twitter giver politiet følgende beskrivelse:

Mand på 20-25 år, almindelig af bygning og cirka 180 centimeter høj. Han var iført sort tøj og brun skuldertaske og var på cykel.

Har man hørt eller set noget, bedes man kontakte Fyns Politi på 114.

Manden kørte på denne cykel. Politifoto

Politifoto

