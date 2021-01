Røveri mod tv-værts ekskæreste: 'Jeg blev taget i røven'

En 21-årig mand fra Sjælland erkender, at han var med til at opsøge en tidligere tv-værts ekskæreste på dennes bopæl, og at han også var med til at gennemrode mandens hjem i forsøget på at finde nogle ting, der tilhørte tv-værten.

Det har manden netop forklaret ved Retten i Svendborg, hvor han som den første i sagen har afgivet forklaring.

Men han føler sig ført bag lyset af sine to kammerater og nægter egentligt røveri, vold, hærværk og ulovlig indtrængen. Faktisk troede han, at han blot skulle hente ekskærestens ting sammen med to andre drenge, hvor den ene har en relation til tv-værten.

- Jeg blev taget i røven, sagde den 21-årige fra vidneskranken.

Det var 15. februar efter midnat, at trioen ankom til mandens adresse. Her gik de tre ind gennem en ulåst dør og gav sig til at lede efter nogle effekter, som ifølge den 21-årige tilhørte tv-værten.

- Pludselig stod han i stuen. Jeg sagde 'hej', sagde den 21-årige, som blev overrasket over, at manden var hjemme.

- Alt lys var slukket, vi troede ikke, der var nogen hjemme, forklarede han videre.

Hører et brag

Det er politiets opfattelse, at ekskæresten blev truet med ordene: ’Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel. Vi kommer tilbage, hvis du siger noget.'

’Du skal takke ham for, at han ikke slår dig ihjel,’ lød endnu en trussel ifølge anklageskriftet, ligesom en af mændene ifølge tiltalen slog sin hånd gennem en skabslåge og sagde: ’Næste gang er det dit ansigt.'

- Jeg hører bare et brag i soveværelset, og at der bliver råbt 'bliv siddende', sagde den 21-årige.

Selv var han på det tidspunkt i færd med at lede efter nogle såkaldte hestepas, som tv-værten tidligere på aftenen havde fortalt tilhørte hende. Tv-værten er også tiltalt og bliver af politiet opfattet som hovedarkitekt bag røveriet.

Effekter smidt i badekar

Anklagemyndigheden mener, at motivet til røveriet var, at tv-værten mente, at hendes ekskæreste havde nøgenbilleder af hende, og at de skulle destrueres. I retten fremviste anklageren en række billeder i retssalen, hvor tv-værten som den eneste af de tiltalte ikke er iført mundbind. Billederne er taget af betjente efter røveriet, og de viser en gennemrodet længe i den landejendom, hvor ekskæresten bor.

Et billede fra badeværelset viser en mobiltelefon, en ipad, og en bilnøgle, som er blevet smidt i et fyldt badekar. Et stykke fra adressen har politiet fundet nogle hestepas, nogle papirer, elefanthuer og plastikhandsker, som var smidt i vejkanten.

- Det viste sig ikke at være hendes ting. Der blev råbt noget i bilen, sagde den 21-årige fra vidneskranken.

Tilbage ved tv-værtens adresse blev den 21-årige igen overrasket.

- Hun lod til, at hun overhovedet ikke var overrasket. Hun lod til, at hun vidste, hvad det handlede om, sagde den 21-årige, som samtidig nægtede at tage imod 1000 kroner, som kvinden ville give ham til benzin og broafgift.

- Jeg ville ikke have noget at gøre med de penge.

Der falder dom i sagen tirsdag. Tv-værten nægter sig skyldig, mens fire af de fem unge erkender sig delvist skyldige.

