Røveri: Truede skoleklasse med knive

To røvere trængte ind i et klasselokale på et svensk gymnasium, hvor de truede klassen med knive og stjal computere, før de flygtede fra stedet

To røvere trængte mandag formiddag ind i et klasselokale på et svensk gymnasium og truede de tilstedeværende med knive. Efter at have fyldt en taske med computere løb de fra stedet, og under deres flugt forsøgte de at røve en bil fra en privatperson.

Gerningsmændene er stadig på fri fod.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Hændelsen fandt sted på Rudbeckianska Gymnasium i byen Västerås. To vidner så røverne forsøge at stjæle bilen og forsøgte at stoppe dem. Det medførte, at et af vidnerne - en mand i 40'erne - blev slået af en af gerningsmændene.

En talsperson hos det lokale politi har oplyst, at manden blev skadet, og at han blev behandlet af ambulancepersonale på stedet. Ingen elever eller lærere på gymnasiet kom noget till.

Krisegruppe aktiveret

En elev på skolen fortalte til Aftonbladet, at nogle lærere løb efter de to gerningsmænd, da de flygtede fra stedet, og at tasken med computere i den forbindelse blev smidt i en busk uden for gymnasiet.

Efter hændelsen var politiet massivt til stede omkring gymnasiet, hvor der blev foretaget afhøringer og indsamlet spor.

Gymnasiets rektor oplyste til det svenske medie, at der ville blive taget hånd om eleverne, og at skolens krisegruppe var blevet aktiveret.

Svensk politi leder fortsat efter gerningsmændene, og de har bedt alle, der måtte have oplysninger, om at kontakte dem.