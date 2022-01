Røveriforsøg: Tre personer ramt af skud ved Føtex

Tre personer er sent søndag aften blevet ramt af skud efter et røveriforsøg i Føtex på Amagerbrogade.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- Vi er til stede ved et røveriforsøg, der er gået galt, og hvor der er afgivet skud, fortæller Michael Andersen.

Politiet har anholdt en person i sagen.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om de tilskadekomne er butiksansatte. Anmeldelsen tikkede ind klokken 21.48, hvorfor deres pårørende heller ikke er underrettet endnu.

Det er også uvist, om skudafgivelsen er foregået i eller uden for supermarkedet.

Artiklen fortsætter efter billederne...

Politiet har konfiskeret gerniningsvåbnet. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

'Han har en pistol'

En beboer i nærheden overværede skudepisoden.

- Jeg hørte et skud, og at der blev råbt og skreget. Så løb jeg ud på altanen og kunne se to mænd, der sloges, fortæller beboeren til Ekstra Bladet.

- Den ene mand blev ved med at råbe 'han har en pistol, han har en pistol' og 'ring til politiet'. Så det gjorde jeg, fortæller beboeren.

- Det var uhyggeligt.

Som følge af skyderiet er Amagerbrogade afspærret i begge retninger fra Amager Boulevard til Christmas Møllers Plads.

Foto: Kenneth Meyer