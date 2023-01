Røvet af voldtægtstiltalt: - Han holder en kniv for min hals

Ung kvinde blev udsat for groft knivrøveri af 33-årig, der kort efter ifølge tiltalen begik voldtægt mod to kvinder

KØBENHAVNS BYRET: Bare godt en time før en 33-årige mand ifølge tiltalen begik brutale voldtægter mod to kvinder på kollegiet Base Camp på Amager, udsatte han en ung kvinde for et groft knivrøveri på Amager.

Den unge kvinde med langt, mørkt hår, var tydeligvis stærkt påvirket af oplevelsen, da hun mødte som vidne i sagen mod manden, som hun forinden via sin bistandsadvokat havde bedt om blev ført ud af retssalen under hendes forklaring.

Anklageren havde kun lige nået at indlede sin afhøring, da hun begyndte at græde.

- Beklager, sagde hun, hvortil specialanklager Søren Harbo replicerede:

- Det skal du ikke. Vi tager den tid, det tager.

Voldtægtstiltalt: 'Der er noget galt med mit hoved'

Forvirring og chok

Den unge kvinde forklarede, at hun var på vej hjem fra byen og gik med musik i ørerne, da der pludselig stod en fremmed mand foran hende. Det var 19. marts sidste år omkring klokken 3.15.

- Jeg var lidt forvirret og i chok over hvem den person er. Han holder en kniv for min hals. Presser den imod mod min hals, forklarede hun.

- Han fortæller mig, at jeg skal holde kæft. Han råber højlydt, 'giv mig det her', sagde hun og forstod efter et stykke tid, at han nok mente hendes telefon og nøgler, som hun havde i hånden. Det gav hun ham.

- Jeg er bare i chok, og jeg tror, at jeg græder og siger: 'nu har du fået, hvad du vil have. Please, lad mig gå'. Han bliver ved med at sige, at jeg skal holde kæft, forklarede hun.

Godt en time efter røveriforholdet er den 33-årige tiltalt for at have voldtaget to kvinder på kollegiet Base Camp på Amager. Foto: Kenneth Meyer

Herefter trak han hende ned mod opgangsdøren, der er lavet af glas.

- Han har stadig kniven mod halsen af mig. Ude på gaden kan jeg se, at der holder en taxa, forklarede kvinden, der fik øjenkontakt med en taxachauffør, der holdt ude på gaden og fik signaleret 'hjælp' uden at sige ordene.

Råbte hjælp

Da han trak hende ud på gaden, forklarede den unge kvinde, at hun råbte: 'hjælp, han har en kniv', og at knivmanden begyndte at råbe: 'gå ind i din bil, hvis du ikke går ind i din bil, så stikker jeg hende' til taxachaufføren.

Til sidste greb knivmanden hende i armen og begyndte at løbe 50-100 meter ned ad gaden, hvor det lykkedes hende at vride sig fri og komme ind i taxaen, hvor hun ringede 112.

Den tiltalte har erkendt forholdet, men han ikke huske udtalelserne til taxachaufføren.

Han forklarede, at han på et tidspunkt holdt kniven tæt op ad halsen på hende.

- Jeg beder hende om at give mig hendes ejendele. Der er meget, der stadig er sløret for mig. Jeg var ret beruset den dag, lød hans forklaring.

- Hun giver udtryk for bange. Laver nogle lyde. Jeg ved ikke, om hun halvskriger, sagde han.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring. I retten spurgte specialanklager Søren Harbo den tiltalte, om han er bange for, at han kan finde på at gøre det igen. Læs her hvad han har forklaret om det.

Der ventes dom i sagen 1. februar i år.