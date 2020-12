Romerlys og fyrværkeri: Sortklædte demonstrerer atter i København

Sortklædte har valgt at demonstrere i København, hvor man i følge Ekstra Bladets oplysninger viser utilfredshed med Mette Frederiksen og regeringens stramme corona-regler.

Dermed ligner det en gentagelse af det, der udspillede sig på nogenlunde samme tid forrige lørdag. Her var det bare fra Nørreport, man havde valgt som udgangspunkt.

Sortklædte mænd i centrum af København: Kaster med kanonslag

I dag er det så fra Vesterbro, at manifestationen har taget sin begyndelse.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at de mørkklædte gør opmærksom på sig selv ved at affyre romerlys og fyrværkeri.

Demonstranterne, der klokken 20.10 gik forbi Rådhuspladsen, råber taktfast i kor: 'Vi har fået nok,' fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Demonstranterne vil blandt andet have afsat Mette Frederiksen fra magten. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi er opmærksomme på optoget:

- Vi får melding om dem, og omkring kl. 19.20 er de i området ved Vigerslev Allé, hvor de bevæger sig i retning af Vesterbrogade. På det tidspunkt er der mellem 50 og 100 personer, oplyser Rasmus Skousgaard, politiinspektør, Københavns Politi.

- Vores umiddelbare bud er, at de nok tilhører miljøet omkring fodboldfans.

- Der affyres fyrværkeri og pyro, og i forbindelse med sagen har vi midlertidig omlagt busruter, tilføjer han.

I dag er det fra Vesterbro, at protestoptoget har taget sit udgangspunkt. Foto: Kenneth Meyer

Der er tale om en uanmeldt demonstration, men foreløbigt ser det ikke ud til, at politiet gør ansats til at stoppe optoget.

- Men på et tidspunkt bliver vi nok nødt til at have en alvorlig samtale med dem, siger Rasmus Skousgaard.

I følge oplysninger til Ekstra Bladet er det dog langt fra alle deltagerne, der har tilknytning til hooligan- og foddbold-miljøet.

En række andre utilfredse har ligeledes tilsluttet sig optoget.