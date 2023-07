Rottegift i hvidløgsdip: 62-årig tiltalt for tredobbelt drabsforsøg

En helt ualmindelig sag om tre drabsforsøg er mandag blevet indledt retten i Hannover.

Her er en 62-årig nordtysk mand, der spiller violin i Slesvig-Holstens Symfoniorkester, tiltalt for at have forsøgt at dræbe sin mor og to musikerkollegaer med rottegift.

Det skriver blandt andre nyhedsbureauet DPA.

Manden nægter sig skyldig i sagen, som der er afsat ni retsdage til. Manden ventes at afgive forklaring på sagens anden retsdag om to uger, skriver nyhedsbureauet. Indtil nu er det uvist, hvad motivet skulle være.

Symfoniorkestret hører hjemme i Flensborg ved den dansk-tyske grænse.

Hvidløgsdip

Ifølge anklageskriftet blandede manden rottegift i sin 93-årige mors mad på plejehjemmet, hvor hun bor. Det medførte pludselig blødersygdom og blodpropper hos den aldrende mor.

På en orkesterturné nogle dage senere oplevede to musikere i symfoniorkestret så lignende symptomer, og ligesom hos moderen viste blodprøverne spor af brodifacoum, der findes i rottegift.

Ifølge en tidligere omtale i Flensborg Avis havde de to musikere smagt på en hvidløgsdip, som den tiltalte havde tilbudt dem på køreturen under turnéen.

Alle tre overlevede, fordi de hurtigt fik lægehjælp, og nu sidder den 62-årige altså på anklagebænken, hvor han er tiltalt for at have forsøgt at dræbe dem.

Købte gift på nettet

Ifølge omtalen i Flensborg Avis viste efterforskningen, at manden forinden havde bestilt rottegift på internettet.

Sammenholdt med mandens forbindelse til alle tre tilfælde besluttede retten i januar at varetægtsfængsle den 62-årige.

Sagen har rystet symfoniorkestret, skriver avisen. Manden bad selv om at træde af i januar, fordi han var mistænkt i sagen, fortæller Ute Lemm, der er generaldirektør i Schleswig-Holsteinisches Landestheater.

- Efter jeg torsdag har erfaret om forbindelsen til to kolleger i huset, har vi informeret alle medarbejdere om, hvad der er sket, og hvem den mistænkte er. Denne åbenhed er vigtig nu for at lette presset på medarbejderne. Men alligevel gælder fortsat princippet om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, sagde hun i maj til avisen, kort efter tiltalen kom frem.