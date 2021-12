Rovmord eller snedig drabsplan

En tidlig december morgen løb en kvinde ind på en politistation i København og fortalte, at hendes mand var blevet dræbt i ægteparrets seng i en lejlighed på Østerbro. Helt usædvanligt var det sket, mens hustruen selv lå i sengen.

I Ekstra Bladets podcast-serie Bag drabet fortæller vi i denne uge om et mord helt tilbage til 1912.

Efter anmeldelsen fra hustruen Marie skyndte politiet sig til parrets lejlighed, og manden lå ganske rigtigt død. Han var slået brutalt i hovedet med en hammer og havde fået halsen skåret over.

Her ses lidt af sengen i soveværelset. Foto: Peer Kaae/Rigsarkivet

Marie fortalte politiet, at hun var vågnet om natten ved, at en mand lagde sig oven på hende. Hun fik presset noget over hovedet og var ved at blive kvalt, men hun fik drejet hovedet til siden, så hun kunne trække vejret. Og ved siden af sig hørte hun en voldsom kamp.

Kort efter så hun en lille mand forsvinde ud af soveværelset. Tilbage lå hendes døde mand Carl, og der stod hans tomme pengekasse, som var brudt op.

Carl arbejdede som blikkenslager og havde tendens til at prale, når han havde tjent mange penge.

Et klassisk rovmord, tænkte politiet først.

Men efterforskningen afslørede flere specielle detaljer. Et ur, som var faldet på gulvet under kampen i soveværelset var gået i stå, og tidspunktet passede ikke med den fortælling Marie var kommet med til politiet.

Og i ovnens askeskuffe fandt de en mystisk seddel med en instruks:

’Du skal igennem spisestuen’ stod der.

Sedlen ligger stadig på Rigsarkivet. Foto: Peer Kaae/Rigsarkivet

Sedlen og uret rokkede så meget ved Maries forklaring, at hun kom under pres i et politiforhør. Og nu kom en helt anden historie frem for dagens lys.

Marie er fotograferet af politiet. Billedet ligger i politisagen på Rigsarkivet. Foto: Peer Kae/Rigsarkivet

Hør hele den dramatiske fortælling om et mord i datidens København.