Rumæner dømt: Styrede indbrudsnetværk

Rumænske Catalin Constandoiu er i dag, torsdag, blevet idømt tre års fængsel i en sag om omfattende handel med tyvekoster. Desuden er han udvist for bestandigt.

Han modtog dommen.

Sagen involverer tyvekoster fra godt 150 tyverier eller indbrud, og det er politiets vurdering, at den 33-årige tiltalte var bagmanden, der systematisk hælede tyvekosterne.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi, at den 33-årige har boet har boet i Danmark i ti år. I alt var han tiltalt for 174 forhold af hæleri og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed.



Størstedelen af de mange tyvekoster er blevet stjålet af en gruppe kriminelle, som i 2020 og 2021 begik indbrud og gadetyverier i Danmark. Den 33-årige mands rolle har været at købe de stjålne genstande og efterfølgende sørget for fragt til Rumænien, hvor de skulle sælges videre.



Kosterne er blandt andet blevet kørt ud af Danmark i varebiler, og politiets efterforskning af de mange indbrud førte sidste forår til den rumænske by Onesti. I et samarbejde med de rumænske myndigheder blev flere lagerbygninger ransaget, og her blev der blandt andet fundet smykker, mønter, spisestel, kameraer og værktøj.



- Der er tale om meget groft og organiseret hæleri, hvor de mange stjålne genstande systematisk er blevet fragtet til Rumænien, hvor de skulle sælges videre. På den baggrund er jeg tilfreds med rettens afgørelse, og heldigvis er der nogle af de forurettede danskere, der har fået deres genstande hjem igen, siger anklagerfuldmægtig Andreas Juhl fra Københavns Politi.



Den dømte mand blev anholdt den 4. februar 2021 og har siddet varetægtsfængslet frem til dagens dom. Ud over ham er der tidligere faldet dom til fem andre personer, der blev dømt i to sager, som udløber fra denne. I den ene sag, der blev ført af Københavns Vestegns Politi, blev to mænd i marts 2021 fundet skyldige i et stort antal indbrud begået på Sjælland. De blev straffet med fængsel i hhv. to år og seks måneder og to år og tre måneder og blev udvist for bestandigt.



I den anden sag fik tre mænd i februar 2021 en straksdom på 40 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år - ligeledes for flere indbrud på Sjælland og for at have solgt kosterne videre til den 33-årige bagmand.