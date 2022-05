Russisk aktivist idømt seks års fængsel

Aktivisten Sofia Sapega blev anholdt, da Belarus tvang et fly til at lande i Minsk. Nu er hun dømt

Det skabte overskrifter verden over, da Belarus tvang et passagerfly til at lande i Minsk tilbage i maj 2021. Ombord var den belarusiske aktivist Roman Protasevich, der blev anholdt sammen med sin kæreste, Sofia Sapega, da flyet landede i Minsk.

I dag blev den 24-årige russiske aktivist og jurastuderende idømt seks års fængsel. Hendes brøde var ifølge den belarusiske domstol, at hun har opildnet til had og protester, efter diktatoren Lukashenko blev på magten efter valget i starten af 2021.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

Flygtede

Sofia Sapegas kæreste, Roman Protasevich, står bag mediet Nexta, som har forholdt sig meget kritisk overfor Belarus' mangeårige diktator, Alexandr Lukashenko. Derfor flygtede Sofia Sapega og Roman Protasevich til Litauen, men alligevel lykkedes det den belarusiske regering at anholde dem.

Sofia Sapega med sin advokat under dagens retssag. Foto: Ritzau Scanpix

Da Sapega og Protasevich fløj fra Athen til Vilnius 23. maj tvang belarusiske myndigheder flyet til at lande med begrundelsen om, at der var en bombe ombord. Det var tydeligt et skalkeskjul, og de belarusiske myndigheder anholdte Sofia Sapega og Roman Protasevich, der blev efterfølgende blev placeret i husarrest. En topchef fra Ryanair kaldte efterfølgende episoden for 'statssponsoreret flykapring'.

Erkendte forbrydelser

Efterfølgende kom der en video ud af både Sapega og Protasevich, hvor de 'erkendte' deres forbrydelser. En erkendelse som Protasevichs familie mente, at de blev presset til.

- Vi er bange for overhovedet at tænke på det, men det er muligt, at han kan få tæv og blive tortureret. Det er vi meget bange for, sagde faren dengang.

Protasevich er så vidt vides stadig i husarrest.