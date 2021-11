Russisk diplomat fundet død udenfor ambassade

En russisk diplomat blev 19. oktober fundet død på fortovet ved den russiske ambassade i Berlin.

Ifølge det britiske nyhedsmedie BBC var manden tilsyneladende faldet fra en høj etage i bygningen, men det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad der helt præcist skete.

Selvom Tysklands udenrigsministerium har bekræftet dødsfaldet overfor flere reportere, så har man ikke givet yderligere detaljer end det.

'En tragisk ulykke'

Derudover har politiet i Berlin ikke offentligt kommenteret diplomatens død, som der også ifølge BBC først er blevet berettet om fredag.

Ifølge det tyske medie Der Spiegel har ambassaden kaldt dødsfaldet for en 'tragisk ulykke', og at de ikke vil kommentere det af 'etiske grunde'.

Ambassaden er heller ikke gået med til, at diplomaten kunne blive obduceret, skriver Der Spiegel blandt andet.

Mandens navn er ikke offentliggjort endnu, men det forlyder, at han var 35 år og sekretær på den russiske ambassade.

Russisk sikkerhedstjeneste

Flere medier, herunder BBC og Reuters, skriver, at manden var relateret til en højtstående officer fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB.

BBC skriver, at tyske 'sikkerhedskilder' angiveligt havde mistænkt manden for at være en undercoveragent fra FSB.

Til det har det hollandske medie Bellingcat, der laver undersøgende journalistik, skrevet, at manden var søn af en vicedirektør fra en af FSBs afdelinger, 'Second Service'.