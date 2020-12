Russisk historiker skal i fængsel for at partere elsker

En domstol i Sankt Petersborg i Rusland har dømt den 64-årige historiker Oleg Sokolov 12,5 års fængsel for at have dræbt og parteret sin unge elskerinde i 2019.

Retssagen har medvirket til, at aktivister har råbt stadig højere op om vold i hjemmet i Rusland.

Hvert år udsættes næsten 16,5 millioner kvinder i Rusland for vold i hjemmet, siger aktivisterne.

Pres og lobbyisme for en særlig lov, der kan beskytte kvinderne, har ikke haft succes.

Sagen mod Sokolov kom på grund af coronapandemien forsinket i gang i juni.

Oleg Sokolov, kendt for at være meget begejstret for den franske kejser Napoleon Bonaparte, sad i et bur i retten, da dommen blev afsagt.

Napoleon-ekspert indrømmer: Dræbte og parterede sin elskerinde

Han gik frem og tilbage, da dommer Julia Maksimenko idømte ham 12,5 års fængsel for drab og ulovlig våbenbesiddelse.

Sokolov blev anholdt i november 2019. Det skete, da han blev reddet op af den iskolde Mojka-flod i Sankt Petersborg.

Historikeren var beruset. I den rygsæk, han bar, lå de afskårne arme fra en kvinde, og så rullede sagen.

Han har i retten erklæret sig skyldig i drab på den 24-årige Anastasia Jesjetjenko.

Han forklarede, at det var sket under et skænderi.

Kvinden var både hans student og elskerinde.

Sokolovs forsvarer erklærede, at han og den dømte ikke er enig i dommen.

Men nu vil de lige nærlæse dommen, inden de beslutter, om den skal appelleres.

Anklageren havde krævet en straf på 15 års fængsel.

Han sagde, at intet kan bringe Anastasia Jesjetjenko tilbage, men hendes familie agter ikke at appellere for at få en hårdere straf til historikeren.

Sokolov er forfatter til adskillige bøger om Napoleon Bonaparte og har modtaget flere udmærkelser.

Men det grusomme drab har åbnet en ny side af ham.

Mange af hans studenter har sagt, at han tidligere har udvist upassende opførsel, og de har opfordret til, at ledelsen på hans universitet, Sankt Petersborgs Universitet, undersøges.