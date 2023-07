Den russiske mafia bruger tatoveringer til at vise status i det kriminelle miljø. Traditionen stammer fra zartiden i Rusland, hvor de indsatte blev brændemærket. De kriminelle har en lang række koder og ulovligheder tatoveret på kroppen

Hvis man ser en russisk-lignende mand med en kat tatoveret på kroppen eller i ansigtet, kan det være, at man lige skal gå i en stor bue uden om.

Katten er nemlig symbol for at have siddet i fængsel blandt medlemmer af den russiske mafia.

- Tatoveringer spiller en stor rolle i den russiske mafia. Det viser tilhørsforhold til den kriminelle underverden og skaber identitet.