Russisk medie: To briter og en marokkaner dømt til døden

De tre mænd blev ifølge det russiske medie dømt for at være 'lejesoldater' for Ukraine

Dømt til døden.

Det er ifølge det russiske statsmedie, RIA, den straf, to briter og en marokkansk mand har fået for at kæmpe i Ukraine.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN. Oplysningerne er dog ikke bekræftet fra andre end det russiske medier.

Ifølge mediet er de tre mænd torsdag blevet dømt ved en domstol i den pro-russiske selverklærede republik Donetsk i Ukraine.

De to britiske statsborgere, Aiden Aslin og Shaun Pinner, samt den marokkanske statsborger, Brahim Saadoune, blev idømt dødsstraf for 'aktiviteter som lejesoldater og i at udføre handlinger, der har til formål at overtage magten og vælte forfatningsordenen i Donetsk'.

De tre dømte mænd har ret til at anmode om benådning eller appellere afgørelsen, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Mændene blev taget til fange af russiske styrker i Mariupol i midten af april.

Dommen er torsdag øjeblikkeligt blevet fordømt af Storbritannien.