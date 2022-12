Russisk oligarks beslaglagte yacht forsvundet

Dmitry Mazepin formåede på snedig vis at styre uden om de massive sanktioner, som rammer russiske aktiver i Europa.

I juni forsvandt hans beslaglagte luksus-yacht til en værdi i omegnen af 7 millioner kroner nemlig fra havnen Olbia i Sardinien, hvor den var i de italienske myndigheders varetægt.

Det skriver The Guardian.

Gødnings-oligarken

Mazepin rangerede som nummer 150 på listen over de rigeste russere i 2021 med en formue bygget på salg af gødning gennem firmaet Uralchem, som han er formand for.

Derudover er han far til den tidligere Formel 1-kører Nikita Mazepin.

Rigmanden blev ramt af sanktionerne rettet mod russiske rigmænd og deres aktiver i Europa tilbage i marts, hvor han fik beslaglagt en villa i Sardinien med dertilhørende yacht.

- Mazepin vidste, at han var på listen (over sanktionerede russere, red.), men han fik det bedste ud af den periode, hvor vi arbejdede på at finde ud af, hvem der ejede båden, da vi blev nødt til at undersøge kæden af ejere, udtaler en kilde i det italienske politi ifølge The Guardian.

Pist væk

Yachten forsvandt fra havnen i Olbia i juni måned, blot timer inden det endeligt blev bekræftet, at Mazepin var bådens ejermand. Siden dukkede den op i Tunesien, mens bådens nuværende placering er ukendt.

Ifølge italiensk politi hyrede oligarken en udenlandsk virksomhed, der fik en italiensk mand til at sejle båden ud af havnen.

- Denne yacht har aldrig forladt Sardinien før, lyder det fra italiensk politi.

- Så man kan se, at formålet beviseligt har været at omgå reglerne.

