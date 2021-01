Russisk politi anholder flere hundrede Navalnyj-tilhængere

Russisk politi har anholdt hundredvis af personer rundt om i Rusland ved demonstrationer til fordel for den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj.

Det oplyser blandt andet den uafhængige observatørgruppe OVD-Info ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er udkommanderet store politistyrker i de russiske byer. Betjente er klædt i kampuniformer og er tilsyneladende forberedt på sammenstød ifølge nyhedsbureauet AFP. Demonstrationerne er på forhånd erklæret ulovlige af de russiske myndigheder.

Også politiet i Moskva har forbudt lørdagens demonstration i hovedstaden til fordel for Navalnyj.

Han vendte søndag hjem til Rusland efter i månedsvis at have været behandlet i Tyskland mod nervegiften Novitjok.

Angela Merkel slår fast, at Aleksej Navalnyj blev forgiftet med Novichok.

Alt peger i retning af, at det var agenter under den russiske regering, som i august forsøgte at slå ham ihjel med nervegiften. Det skete under en rejse i Sibirien.

Navalnyj beskylder præsident Vladimir Putin og hans regering for at være dybt korrupte. Han blev anholdt i lufthavnen, da han søndag landede i Moskva.

Her anholdes Aleksej Navalnyj i paskontrollen i Moskva.

Han bad sine tilhængere om at gå på gaden lørdag.

Flere hundrede mennesker havde samlet sig over en time før demonstrationen skulle gå i gang i Moskva klokken 12 dansk tid. Mange af dem er straks ført væk af politiet. Det oplyser Reuters journalist på stedet.

Mindst 200 mennesker meldes anholdt i Sibirien og den østlig ende af Rusland.

- Putin er en tyv, frihed for Navalnyj, råber demonstranter i centrum af stillehavsbyen Vladivostok ifølge AFP.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger i en kommentar til de mange anholdelser, at Danmark er klar til at overveje flere EU-sanktioner mod Rusland.

- Fængslingen af Navalnyj og hundredvis af antikorruptions-demonstranter i Rusland er dybt bekymrende. Fredelige demonstranter bør ikke kriminaliseres, men løslades. Det skriver han på det sociale medie Twitter.