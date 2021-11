Rutinestandsning udviklede sig: Gav betjent lussing

Hvad der blot var en rutinemæssig standsning af en personbil i det centrale Nordborg ved Oksbølvej, udviklede sig hurtigt i en noget dramatisk retning.

Situationen eskalerede nemlig til to gange vold mod tjenestemand, spiritus- og narkokørsel, kørsel uden førerret, hærværk mod patruljevogn og beslaglæggelse af bil.

- På et tidspunkt stiger en kvinde ud af passagersædet af bilen og går over og svinger en af betjentene en lussing, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

Blev hidsig

I bilen sad en 29-årig mand og en 25-årig kvinde fra lokalområdet.

Ifølge vagtchefen var føreren af bilen påvirket af alkohol og narkotika, så han blev også anholdt og sigtet med henblik på, at han skulle til en blodprøve.

Da betjentene satte ham ind i patruljevognen, blev han hidsig og sparkede sideruden ud og blev herefter også sigtet for hærværk.

Mens politiet ventede på, at en ny patruljevogn kom frem for at hente kvinden, blev de truet af hende. Vagtchefen kan dog ikke komme ind på, hvad det konkret var for en trussel.

Måtte ikke køre

Ud over at true en tjenestemand, udføre hærværk på en patruljevogn, være spiritus- og narkopåvirket under kørsel, måtte den 29-årige mand heller ikke køre bilen.

Han havde nemlig fået frakendt sit kørekort og blev derfor også sigtet for kørsel i frakendelsestid.

Derfor beslaglagde politiet også køretøjet.

Episoden skete lørdag middag klokken 12.00