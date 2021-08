Ryger faldt ud fra 2. sal

Det var formentlig natlig rygetrang, der førte til, at en 43-årig mand faldt ned fra en altan på Parkvej i Borup.

Det skete klokken 01.29 natten til mandag, hvor manden blev fundet liggende på jorden.

- Manden er ryger, og ifølge naboer står han ofte på altanen, når han ryger, og nogle gange sætter han sig op på rækværket for at ryge. Så det kan godt være, at han har fået overbalance og er faldet ned på jorden, siger pressetalsmand fra Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.

Manden er dog sluppet relativt billigt fra faldet fra andensalen i etageejendommen og har fået brud på armene og på overkroppen, men han har ikke fået livstruende skader. I første omgang blev der dog både sendt helikopter, politi og ambulance til stedet.

Alt tyder på, at der er tale om en ulykke og ikke en mistænkelig handling, men manden skal afhøres, når han er i stand til det.