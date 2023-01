Rykkede massivt ud til voldsom brand

21 køretøjer og 49 brandmænd har natten til fredag været massivt til stede ved en brand på Damhus Boulevard på Københavns Vestegn natten til fredag.

Det oplyser Mads Dam, vagtchef hos Vestegnens Politi.

Anmeldelsen indløb klokken 00.36.

Flammerne havde spredt sig i en bygning, der er under renovering, hvilket betyder, at der ikke er beboelse i bygningen. Alligevel er seks personer i nabobygningerne blevet evakueret, oplyste Mads Dam til Ritzau kort efter klokken 02.

Under kontrol

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchefen fredag omkring klokken 05, at det fortsat brænder på stedet, men at branden nu er under kontrol.

Han oplyser, at undersøgelser, når branden er slukket, skal kaste nærmere lys over, hvad der er sket.

- Om der er sket en eksplosion, skal undersøgelserne vise, men umiddelbart tyder det på, at der har været nogle gasflasker derinde, og at det er det, der har medført det, lyder det.

Foto: Kenneth Meyer

Årsag ukendt

På Twitter skriver Hovedstadens Beredskab omkring 04.30, at man har sendt en del af brandfolkene hjem, da branden er under fuld kontrol.

'Vi har haft stor fokus på at branden ikke spredte sig til naboejendomme. Vi kommer til at være på stedet til et godt stykke op ad formiddagen', skriver de.

Årsagen til branden er fortsat ukendt.

Når branden er helt slukket, og det hele er kølet af, kan teknikere komme til at undersøge stedet.