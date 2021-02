Rykkede ud til brand i hus

Beredskabet i Nordjylland har natten til fredag været til stede på Korsholtvej i Jerslev for at slukke en brand i et hus.

Det skrev Nordjyllands Beredskab på Twitter.

'St. Østervrå/Brønderslev er kaldt til Bygningsbrand Villa/Rækkehus på Korsholtvej i 9740 Jerslev. Melding om hus står i flammer,' skrev de og tilføjede knapt en halv time senere:

'Ved ankomst er bygningen overtændt. Der er sendt yderligere en tankvogn og drejestige til stedet for at hjælpe slukningsarbejdet. Der er ingen fare for spredning'.

Ingen fare

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg oplyser til Ekstra Bladet, at ingen har været i fare under branden.

- Der er tale om en ubeboet ejendom, fortæller Jess Falberg.

- Hvordan, den er opstået, ved vi ikke. Der skal laves nogle undersøgelser i morgen, fortsætter han.

- Har I mistanke om, at branden er påsat?

- Den kan godt være påsat, men vi har ikke en konkret mistanke om det lige nu.

Foto: Øxenholt Foto