Rykkede ud til masseslagsmål: To anholdt

Politiet rykkede lørdag aften ud til et slagsmål mellem omkring 20 personer i centrum af Silkeborg

Lørdag aften rykkede politiet ud til en masseslagsmål mellem omkring 20 personer på torvet i Silkeborg.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen til Ekstra Bladet.

- Vi rykkede ud klokken 22.53 efter en anmeldelse om et slagsmål mellem 20 personer. Da vi nåede frem, rendte de i alle retninger, fortæller Henrik Nielsen.

- Vi har anholdt to personer efterfølgende, som også er sigtet for at modsætte sig anholdelse og fornærmelig tiltale mod politiet.

Ifølge vagtchefen er motivet bag slagsmålet uvist.