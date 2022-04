Rykker massivt ud til brand på hospital

Politi og brandvæsen er fredag morgen massivt til stede ved Herlev Hospital, efter at der udbrød brand på behandlingsafsnittet.

Branden meldes nu slukket, men der arbejdes stadig på stedet, oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, oplyste vagtchefen ved Beredskab Øst tidligere til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

- Fire slukningsenheder er sendt til Herlev Hospital, efter at vi har fået melding om brand, fortæller han og tilføjer, at der er ingen meldinger om tilskadekomne, men at der er kraftig røgudvikling og vandskade, fortalte han.

Foto: Kenneth Meyer

Herlev Hospital består blandt andet af en 25 etager høj bygning. Bygningen er 120 meter høj.

