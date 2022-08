Rykker ud til stor gårdbrand

Torsdag morgen står en stald fyldt med grise i flammer på Ålkærvej i Ålkær, Vojens.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Vagtchefen ved Syd - og Sønderjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at der i stalden var 1200-1400 grise, hvoraf en hel del er blevet aflivet.

- Der er dyrlæger på stedet, som tager hånd om dyrene.

Branden er stadig i gang, og brandvæsnet er på stedet og er ved at pille taget af noget af stalden.

Brandårsagen er ukendt, og der er ingen fare for mennesker.

Vagtchefen fortæller, at politiet skal have undersøgt brandårsagen, når det er muligt at komme ind i stalden.

Anmeldelsen om branden tikkede ind klokken 5.07.

Opdateres ...