Politi, redning og ambulancer er torsdag aften rykket ud til et uheld ved Sønderballe syd for Haderslev, hvor to vandscootere er stødt sammen til søs.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet skriver ligeledes, at de for nuværende ikke har yderligere information om sagen.

Det er derfor uvist, om der er nogen tilskadekomne.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet.

Opdateres ...