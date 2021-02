Rykker ud til voldsom brand

Mandag aften er brandvæsenet talstærkt til stede ved en brand i en villa på Vråvej i Børglum.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab på Twitter. Her beskriver de, at villaen er overtændt, og at der er tilkaldt assistance fra hele tre forskellige beredskabsafdelinger.

Foto: René Schütze

'Station Brønderslev er tilkaldt som assistance. Der er yderligere bestilt en tankvogn fra Hjørring + Kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted + Lys og Luftflasker fra Beredskabet i Hjørring,' skriver de.

Foto: René Schütze

Det vides ikke, om nogen er blevet evakueret fra villaen, samt om der er tilskadekomne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes.