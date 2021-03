Rykker ud til voldsom brand

Branden på Amager er under kontrol, og alle er kommet sikkert ud

Lørdag eftermiddag er Hovedstadens Beredskab talstærkt til stede ved en villabrand på Solskiftevej på Amager.

Det oplyser de på Twitter.

'Der er tale om en meget kraftig brand i en villa. Alle personer er kommet sikkert ud,' skriver Hovedstadens Beredskab.

Foto: Øxenholt Foto

'Vi har suppleret vores udrykning med yderligere 3 køretøjer og 8 mand, således der nu 23 brandfolk og 9 køretøjer til slukning og sikring mod brandspredning til nabohuse,' fortsætter de.

Ingen tilskadekomne

Beredskabet meddeler ydermere, at branden er under kontrol, og at de er i færd med efterslukning.

Foto: Øxenholt Foto

'Det er lykkedes at begrænse branden til villaen alene. Der vil være brandfolk på brandstedet cirka to timer endnu,' skriver de.

Vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen oplyser over for Ekstra Bladet, at de ikke kan sige noget om brandårsag endnu.

- Men jeg kan oplyse, at der er ingen tilskadekomne, siger han.

