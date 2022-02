Rystede beboere om drabssigtet: ’Han har altid rullet for’

Den 36-årige mand, som er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, holder sig for sig selv og kaldes indesluttet. Både hans nuværende og tidligere bolig har videoovervågning

Han drikker aldrig noget, der er stærkere end Coca-Cola. Han bor for sig selv. Han kommer altid hjem alene. Han tager altid afsted alene.

Han er meget ofte på vej til eller fra sit hjem i sin sorte Golf TDI. På alle tider af døgnet.

Sådan beskriver flere nuværende og også tidligere naboer i Flauenskjold den 36-årige mand, som sammen med en jævnaldrende kammerat fra Østervrå er sigtet for at have dræbt den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn.

De nægter sig begge skyldig.

Den 36-årige elektriker nægter sig skyldig i drabssigtelsen. Privatfoto

- Han boede jo lige derovre indtil sidste år, siger en ældre kvinde til Ekstra Bladets udsendte og retter en finger over mod naboejendommen.

- Hans gardiner var altid rullet for. Altid. Også når han ikke var hjemme. Og skulle der så alligevel være en enkelt gang, de ikke var trukket for, så blev de det, når han kom hjem.

- Vi har vindue lige over mod hinanden, men jeg har aldrig snakket med ham. Han er noget af en enspænder, fortæller kvinden, som altså indtil for nylig har været den 36-årige drabssigtede elektrikers nærmeste nabo.

Indesluttet type

Ekstra Bladet har blandt andet også talt med Birgit Larsen og Lone K. Jensen, som bor på samme stille villavej i den lille by i Vendsyssel.

De betegner også den 36-årige mand som en indesluttet type, der i den grad har holdt sig for sig selv, da han indtil i fjor boede på adressen.

- Man så ham jo tit, når han kørte forbi her på vejen i den der sorte bil. Han hilste aldrig, og det er mærkeligt og meget unormalt heroppe.

- I sådan en lille by som vores hilser man altså på hinanden. Men ikke ham. Han kørte altid bare forbi. Også selv om man vinkede til ham. Han har aldrig vinket tilbage, fortæller de to kvinder.

Installerede overvågning

De er begge dybt rystede over, hvad der er sket med den 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Ligesom de er dybt rystede over, at deres lille landsby med blot 650 indbyggere er centrum for en drabsefterforskning.

Den 36-årige elektrikers tidligere naboer til begge sider har bidt mærke i, at den sigtede – på trods af at han da boede i et lejemål – brugte penge på at installere flere overvågningskameraer på facaden.

Den ene fortæller, at det for hende er påfaldende, hvor ofte manden kørte til og fra sit hjem.

- Han kørte tit ud om aftenen. Også på hverdage. Jeg ved jo ikke, hvad han skulle, men det var tit, han ikke var kommet hjem, når jeg gik i seng ved 23.30-tiden, siger den nu tidligere nabo.

For godt et år siden flyttede den 36-årige nu drabssigtede elektriker fra den pågældende adresse, da han overtog sin afdøde bedstemors hus et andet sted i Flauenskjold.

Det er på denne adresse, et meget stort antal af politiets kriminalteknikere og betjente har arbejdet intenst ugen igennem.

Mia Skadhauge Stevn, hvis jordiske rester lørdag blev kørt væk fra Dronninglund Storskov i en rustvogn, blev sidst set i live sidste søndag tidligt om morgenen ved et busstoppested på Vesterbro i hjertet af Aalborg.

- Jeg kender ham kun som en flink og hjælpsom fyr. Jeg tror ikke på det, siger vennen René til Ekstra Bladets udsendte. Foto: Ernst van Norde

Ven: Det kan ikke være ham

- Jeg kender ham kun som en flink og hjælpsom fyr. Mig og min kone er virkelig rystede over det her. Jeg tror ikke på det. Det kan ikke være ham.

Sådan lyder det fra René, som er en af den 36-årige drabssigtede elektrikers tilsyneladende få venner.

Han er samtidig nærmeste nabo til den varetægtsfængslede mand fra Flauenskjold. Og han er chokeret over, at den ven, han kun har godt at sige om, er sigtet for en grusom forbrydelse.

- Vi kender hinanden og skriver ind imellem en sms til hinanden. Om vinteren skovler vi sne for hinanden, og jeg passer nogle gange hans hund. For nylig har han også hjulpet os med at tilslutte et komfur og et spabad, vi har fået, siger René, der har boet på adressen i 12 år.

I den forgangne uge har teknikere gravet i den 36-åriges gård. Foto: René Schütze

Naboejendommen, som er en central del af efterforskningen i sagen om den dræbte Mia Skadhauge Stevn, har påmonteret kameraer på facaden.

Præcis som den 36-årige elektriker også havde på sin forrige bolig et andet sted i Flauenskjold.

Han var hjemme

På natten for den 22-årige sygeplejerskestuderende forsvinden natten til søndag i sidste uge var René oppe klokken tre. Og her bemærkede ham, at der var lys bag gardinerne inde hos den nu drabssigtede nabo.

– Døren ud til hans have stod på klem, så hunden kunne komme udenfor. Så han var hjemme på det tidspunkt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Mia Skadhauge Stevn blev set i live for sidste gang klokken 06.09 samme morgen. Da steg hun ind i en sort bil på Vesterbro i Aalborg.

Den fængslede mand er tidligere dømt i en uhyggelig sag med en blot 16-årig pige som offer. Læs mere her(+)

