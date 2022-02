Rystede borgere mindes Mia og Oliver

VESTERBRO (Ekstra Bladet): Et hav af blomster og stearinlys har spredt sig ude foran den Netto, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn sidst er set i live tidligt søndag morgen.

'MIA OG OLIVER - VI TÆNKER PÅ JER,' står der med store bogstaver på en række A4-papirer, som er klæbet på butiksfronten.

Flere aalborgensere var fredag morgen forbi supermarkedet for at lægge en blomst og tænde et lys for at mindes både 22-årige Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver Ibæk Lund, der begge mistede livet efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt, efter hun søndag morgen 06.09 steg ind i en sort bil. Torsdag morgen meldte politiet ud, at de mener, at Oliver Ibæk Lund er omkommet, efter han er faldet i vandet.

En af dem, der fredag morgen lagde en blomst, er 32-årige Michael Kristensen, der selv har brugt meget tid i festgaden.

- Det er simpelthen så skrækkeligt det her, der er sket. Jeg har ikke så meget at sige. Tænk, at man ikke kan tillade sig at gå i byen, uden at man ligefrem skal blive slået ihjel, siger Michael Kristensen.

Drabet på Mia Skadhauge Stevn har tydeligt sat sig i ham. Han fortæller, at han ikke vil lade sine kammerater eller veninder gå alene hjem fra byen.

- Jeg bliver mega utryg. Man tænker to gange, om man skal gå i byen igen, siger han og tilføjer, at han håber, at gerningsmændene får en ordentlig straf, hvis de bliver dømt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange sender deres kondolencer til de afdødes familier. Foto: Ernst van Norde

Blomsterhavet begyndte at sprede sig, efter politiet på et pressemøde torsdag aften meldte ud, at de havde fundet ligdele i Dronninglund Storskov. Ligdele, som menes at være identiske med Mia Skadhauge Stevn.

Da Ekstra Bladet var forbi stedet torsdag aften, stod flere unge i små grupperinger. Flere stod med tårer i øjnene og holdt om hinanden.

To 36-årige mænd er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Den ene blev varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør, mens den anden blev løsladt. Begge nægter sig skyldige.