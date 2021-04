Rystende alarmopkald: - Der skal komme en NU!

Dødsbilist hævder, at han ikke opdagede, at han kørte mor og datter ned

Desperate skrig kan høres i baggrunden på det alarmopkald, som mandag blev afspillet i retten, hvor 21-årige Helmi Mossa Hameed blandt andet er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder på en bare femårig pige.

Hun kom en dag i oktober sidste år gående på fortovet på Peter Bangs Vej med sin mor, da de blev torpederet af bilen.

Pigen og hendes mor kom gående med hver deres cykel, da de blev kørt ned. Foto: Kenneth Meyer

Kvinden, der ringer til 112, er insisterende, da hun siger, at hun er sygeplejerske, og at ’der skal komme en NU! Det er et barn. Det skal gå pissestærkt’.

Hun fortæller også, at der er livreddende førstehjælp i gang, men hun er allerede på dette tidspunkt klar over, at det er nytteløst. Pigen var dræbt på stedet.

Alarmopkaldet fik flere tilhørere til at bryde sammen i gråd. Også den tiltalte selv var tydeligt påvirket. Han slog blikket ned og klemte to fingre mod det øverste af næseryggen.

Hans ansigtsudtryk havde ellers været helt neutralt, mens han sad i retten ved siden af sin forsvarer. Han har ikke forandret sig meget siden efterlysningsbilledet, som blev sendt ud i oktober, omend håret er blevet en anelse kortere. Han var iføt hvid polo, sort trøje og sorte jeans.

Flygtede fra stedet

Helmi Mossa Hameed flygtede fra stedet efter ulykken.

Han hævder selv, at han ikke opdagede, at han havde ramt nogen, men at han løb, fordi han var efterlyst af Kriminalforsorgen.

Bag sig efterlod han en bil, hvor den lille piges pinkfarvede børnerygsæk var kilet fast under venstre hjulophæng.

Helmi Mossa Hameed forklarede, at det var en ven, der fortalte ham, at et barn var afgået ved døden,

– Jeg gik i chok. Jeg tabte ordet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige.

Det fik ham dog ikke til at melde sig til politiet. Fordi han lige ville samle sig.

Røg et par joints

Efter ulykken røg han et par joints.

– Det var for at få mit hoved til at falde lidt ned, sagde han og fortalte, at han senere på natten tog på Christiania for at købe mere hash.

Først om aftenen 29. oktober blev han anholdt og har siden været fængslet. Han er tiltalt for i alt 35 forhold.

Mistede herredømmet

Den 21-årige dødsbilist erkender uagtsomt manddrab, men nægter at det skete under skærpende omstændigheder. Han nægter også, at han var påvirket af kokain og lattergas, som han ellers er tiltalt for.

Han forklarede i retten, at hans udsyn var blokeret af parkerede køretøjer, da han ville dreje ud fra en sidevej til Peter Bangs Vej. For sent gik det op for ham, at der kom biler fra begge sider, og han gassede op og lavede nogle sving for at undvige. Så mistede han herredømmet over bilen.

En bilinspektør har modsat vurderet, at han kørte i en lige linje direkte fra sidevejen og tværs over vejen.

Han bragede ind i muren – og mor og datter – med 35-45 kilometer i timen.