Rystende alarmopkald: Hvad fanden, skal du slå mig?

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): - Hvad har jeg gjort jer? Han skubber helt vildt. Hvad fanden, skal du slå mig?

Den 52-årige Kim Hansens opkald til politiet, kort før han døde i Frederikssund tidligt om morgenen 5. marts blev torsdag eftermiddag afspillet i retten.

Her sidder to teenagere på 18 år tiltalt for vold med døden til følge ved at have slået og sparket og desuden trampet på den liggende mand.

Kim Hansen ringede 112, efter han havde set de to unge ved supermarkedet Lidl klokken cirka halv seks den lørdag morgen, hvor han til fods var på vej hjem fra en bytur, ligesom de to teenagere havde været i byen med venner.

Dødsvold: Knogler var pulveriseret

Kim Hansens sidste ord via højttalere i retslokalet, fik følelserne frem på tilhørerbænkene. Pårørende til Kim Hansen, som under retssagen ind i mellem har snøftet og har måtte tørre mange tårer væk, brød grædende sammen og måtte trøste hinanden, da retten holdt en pause efter afspilningen af opkaldet.

I opkaldet hørte man Kim Hansen, som fortalte politiet, at han ringede om to unge, han havde set gå og 'rode ved Lidl'. Under hans snak med politiets vagtcentral hørte man hidsige råb og voldsomme skældsord mod ham i baggrunden, og råbene blev tydeligere og tydeligere og lød også til at distrahere Kim Hansen i hans samtale med politiet. Han svarede skiftevis politiet og talte til de unge.

I starten lød Kim Hansen forholdsvis rolig og svarede de unges råb igen med et 'ja, du har ret til at slå mig' og et 'hold kæft, hvor er du dum mand'. Men han siger også 'slap nu af'.

Hurtigt efter sagde han til politiet i telefonen: 'De truer mig helt vildt', og han spurgte, hvornår politiet er fremme.

- Det er en køretur på nogle minutter, svarer politiet.

- Ok, fint nok, siger Kim Hansen.

Politiet blev ved med at tale med ham, mens de hidsige råb blev vokdsommere og nu hørtes meget tæt på. 'Slip den fucking telefon, din dværg', blev der blandt andet råbt, og en af de unge råbte, 'det er dig, der har slået'.

På et tidspunkt hørte man Kim Hansen sige:

'Hvad har jeg gjort jer?'. 'Han skubber helt vildt'. 'Hvad fanden, skal du slå mig?'

Herfra var der stille fra den 52-årige mand.

Politiet i telefonen var sideløbende været i kontakt med patruljen, der var på vej, men spørgsmål til Kim Hansen i telefonen forblev herfra ubesvarede:

- Hallo?

- Kan du se patruljen?

- Hallo?

Man hørte politiet melde til patruljen: - Vi har mistet kontakten til anmelder.

Da patruljen kom frem få minutter efter, lå Kim Hansen med hovedet i en blodpøl. Han blev erklæret død kort efter.

Sagen fortsætter i næste uge med forventet dom 21. december.