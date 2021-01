Rystende beskrivelse af gerningssted

56-årig mand er tiltalt for drab på 58-årig læge

Det var en voldsomt syn, der mødte første patrulje i huset i Tisvildeleje, hvor Charlotte Asperud blev overfaldet om natten 30. april.

Den 58-årige læge blev fundet med tung vejrtrækning, og de gik straks i gang med førstehjælp. Hun blev dog erklæret død den følgende aften klokken 21.58.

Charlotte Asperud lå kun iført trusser i en større blodpøl i soveværelset og havde fået flere slag mod især ansigtet. Gerningsstedsundersøgelsen viser også, at der blev fundet flere tænder, der var slået ud, og en lampe uden skærm lå på gulvet.

Den kan være brugt som forsvarsvåben af offeret. Efterfølgende er der også fundet tiltaltes dna under hendes negle med størst mulig sikkerhed.

Drabsoffers mor: - Verden er en anden

Døren til soveværelset var sparket ind, et blodigt rullegardin blev fundet på gulvet under radiatoren, og offerets telefon lå smadret i vindueskarmen.

Den telefon, hun ringede til sin datter på, i starten af overfaldet. Opkaldet gik på datterens telefonsvarer og er blevet afspillet for lukkede døre i retten af hensyn til døtrene.

Det kom dog frem, at den tiltalte på optagelsen råber ’læg dig’ flere gange med vred stemme, ligesom Charlotte Asperud spurgte ’hvorfor mig’.

Det blodige scenario stod i skarp kontrast til, at der på sengebordet lå Charlotte Asperuds smartwatch, et garnnøgle og en strikkepind. Et tilsyneladende en helt fredeligt aften, der endte allermest tragisk.

Dødsårsagen menes at være de svære og udbredte kranielæsioner

Den tiltalte nægter sig skyldig i drab, men erkender vold med døden til følge.