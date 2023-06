Rystende detaljer: Lokkede amerikansk turist i døden

En amerikansk mand lokkede to kvindelige turister i en fælde, da han mødte dem i et bjergområde i Tyskland. Kort tid efter var den ene død

To yngre amerikanske kvinder havde ingen idé om, at de var ved at blive lokket i en fælde, der ville koste den ene livet, da de sagde ja til at gå med en mandlig vandrer ned ad en øde sti nær Neuschwanstein slot i det sydlige Bayern i sidste uge.

Kvinderne på 21 og 22 år mødte manden, der også er amerikansk, onsdag formiddag, da de gik i bjergene, der omkranser det flere hundrede år gamle slot.

Her lykkedes det den 30-årig mand at overtale kvinderne til at gå med ham ad en 'hemmelig' sti, der ifølge manden ville føre dem alle til en udkigspost til slottet.

Det oplyser Thomas Hoerman, talsmand for anklagemyndigheden i Bavaria, ifølge tv-stationen CNN.

Forsøgte at flygte

Kort tid efter forsøgte manden at forgribe sig seksuelt på den ene af kvinderne. Da hendes veninde lagde sig imellem de to, forsøgte han først at kvæle hende, hvorefter han skubbede først den ene og bagefter den anden udover en skrænt, så de begge faldt over 50 meter ned.

Det lykkedes politiet og redningsarbejdere at lokalisere kvinderne og redde dem op i live. Den ene døde dog senere samme dag af sine kvæstelser, mens den anden fortsat er indlagt.

Gerningsmanden flygtede fra stedet, men blev anholdt og efterforskes nu for drab, drabsforsøg og forsøg på seksuelt overgreb skriver CNN.

Artiklen fortsætter under billedet...

Et vidne overværede, da en redningshelikopter forsøgte at nå frem til kvinderne. Foto: Ritzau Scanpix

De to kvinder havde været veninder i flere år og havde gået på samme gymnasium og universitet i den amerikanske delstat Illinois.

Vicerektor på University of Illinois Urbana-Champaign, Robin Kaler, fortæller i en udtalelse, at begge kvinder var blevet færdiguddannet i maj.

Han beskriver den dræbte som 'dedikeret og talentfuld'.