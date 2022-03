Krimi ... 9. mar. 2022 kl. 19:27 Gem artikel Gemt artikel

Rystende detaljer: Sådan blev Kim forfulgt på gaden

To unge har påberåbt sig en form for selvforsvar i sagen om den 52-åriges Kim Hansens brutale død. En mobiloptagelse viser offeret, der forsøger at gå væk, mens de unge forfølger ham