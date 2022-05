Rystende lydklip i retten: ’Kollega påkørt, kollega påkørt!’

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Der blev taget ekstra luft ind både blandt nævningene og de mange tilhørere, da der onsdag formiddag ved Retten i Aarhus blev afspillet et stærkt følelsesladet lydklip med politiets interne kommunikation fra de dramatiske sekunder, da den 31-årige politibetjent Stefan Nymann bliver påkørt i tjeneste.

I lydklippet høres betjentene i en patruljevogn, der melder tilbage til politigården, mens de 18. juni 2021 klokken 18.15 jagter gennem det vestlige Aarhus efter en vanvidsbilist i en koksgrå VW Polo, som netop er kørt over for rødt og med kurs direkte hen mod betjenten Stefan Nymann, som da er i færd med at lægge sømmåtter ud i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej – netop for at standse flugtbilen.

- Det er Stefan!

- Der er én, der er påkørt i krydset. Der er én, der er påkørt, lyder det heftigt fra patruljevognen.

Og så i sekundet efter:

- Det er Stefan! Han er påkørt! Vi skal have en ambulance nu! Kollega påkørt, kollega påkørt! Vi skal have en ambulance nu!, lyder meldingen fra patruljevognen og hjem til hovedkvarteret på politigården.

I den store rummelige retssal 3 i Tinghuset i Aarhus har anklager Bjørn Fogh Sørensen også på nævningesagens første dag af i alt 11 vist et videoklip, der er optaget fra det automatiske kamera i en Tesla, som tilfældigvis holdt tæt på det sted, hvor betjenten blev påkørt.

Kørte over for rødt

I klippet ses flugtbilen fare forbi Teslaen bagfra med enorm hastighed og frem mellem rækken af andre biler, som holder for rødt lys.

Umiddelbart efter rammer den koksgrå VW Polo i høj fart betjenten, der på dette tidspunkt befinder sig ude i krydset.

Bag rattet i flugtbilen sad den i dag 21-årige mand, som er tiltalt i sagen.

Han lader ikke til at være specielt påvirket af den alvorlige anklage, der ellers kan give ham mange år bag tremmer.

Da han ankom til retssalen kort efter klokken 9.30 klædt i en ulastelig skjorte med hænderne fikseret i håndjern og tæt passet op af tre fængselsbetjente, hilste han med et lille smil ned mod de bageste rækker i retssalen, hvor mange af hans nærmeste pårørende sidder som tilhørere.

Den 21-årige tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 22. juni sidste år. Forinden var han blevet efterlyst med navn og foto. Han blev anholdt dagen før grundlovsforhøret.

Anklager: Bevidst påkørsel

Anklagemyndigheden mener, at påkørslen af Stefan Nymann var en helt bevidst handling mod betjenten, mens han var i tjeneste.

Den i dag 32-årige Nymann har efterfølgende ligget i koma gennem flere måneder og er siden påbegyndt i genoptræning.

Han har pådraget sig varig hjerneskade med blandt andet lammelse i højre side af kroppen.

Den 21-årige tiltalte nægter sig skyldig i hovedforholdet, ligesom han nægter langt hovedparten af de i alt 38 punkter i anklageskriftet.

De øvrige handler om brud på våbenloven og fyrværkeriloven, vold, ulovlig tvang, hærværk, tyveri, forsøg på at forhindre politiets arbejde samt hån mod politibetjente i flere tilfælde.

Den tiltalte skal afhøres senere i dag.

Der forventes dom i nævningesagen i midten af juni.

