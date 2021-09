Rystende opkald: ’Mor, mor, nu går han helt amok'

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): Med harmdirrende stemme rettede den dræbte Eddies mor blikket på den 53-årige mand, der går under navnet ’Kaptajnen’, og refererede til ham som ’morderen’.

Både han og hans medtiltalte nægter sig begge skyldige i drabet på hendes søn, der er far til en 10-årig pige.

Kvinden, der var klædt helt i sort, snakkede så hurtigt, at retsformanden måtte bede hende sætte tempoet ned flere gange.

Hun forklarede, at Eddie i starten var glad for at have sin campingvogn på Rendborgvej som et fristed, hvor han kunne være med sin datter og hund, når han var på de kanter.

Hun var også blevet inviteret på te af den 46-årige og hans familie, hvor hun så deres søns meget flotte tegninger, og Eddie havde også bagt pandekager til dem.

Men senere kom der nogle voldsomme episoder.

Hun nævnte en episode, hvor Eddie havde fikset, at en mand kunne komme og fælde et knækket træ på ejendommen og også tilbød 'Kaptajnen' at betale.

- Så fortalte Eddie mig, at han aldrig havde set noget menneske tænde af på den måde, sagde moren med reference til den 53-årige og tilføjede, at Eddie sagde, at han ’ikke var helt normal’, og at han ikke kunne bo der.

Lukkede ikke et øje

Dagen før drabet sov moren og Eddies datter i campingvognen, fordi Eddie var kommet akut på hospitalet, og de tog ud for at passe Eddies hund Rocco.

Eddies elskede hund Rocco blev også skudt og begravet i en vold. Privatfoto

Her blev de taget godt imod af den af 46-årige mand, der også er tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig.

Men hun lukkede nærmest ikke et øje om natten, fordi hun var utryg ved ’Kaptajnen.

- Jeg havde fået at vide, at når han gik ud og drak, så var han skingrende sindssyg, forklarede hun.

Eddie kom hjem om natten og havde taget blomster med, og om morgenen tog hun på arbejde.

- Det er sidste gang, jeg ser Eddie, konstaterede hun.

Hun talte med sønnen i løbet af lørdagen. Men om aftenen fik hun et 52 sekunder langt opkald, hvor sønnen sagde: ’Mor, mor, nu går han helt amok. Nu vil han skyde Rocco’.

Ventede og ventede

Hun var ikke i tvivl om, hvem ’han’ var, og i retten pegede hun på ’Kaptajnen’.

- Han har fortalt mig, hvordan han tændte af, og hvor utilregnelig han var, forklarede hun.

Hun siger ’skynd dig at komme hjem’, og går i gang med at rede op.

- Så gik jeg og ventede og ventede og ventede. Jeg ringer til ham. Og da jeg ringede anden gang, døde den.

Da Eddie heller ikke gav lyd fra sig søndag, vidste hun godt, at der var noget galt, fordi han aldrig har svigtet sin datter. Og så blev der slået alarm til politiet.

Den 53-åriges forsvarer Karina Skou ville gerne vide, hvorfor Eddie blev boede, hvis han var utryg?

- Han er ude og lede andre steder. Det var kun et sted, han brugte, når han var i Skagen. Eddie havde ikke så mange penge, så han kunne ikke bare betale en dyr husleje, svarede hun.

Retssagen fortsætter på mandag. Dommen ventes 4. eller 5. oktober.