Rystende planer: Terrorangreb på pride-parade forhindret

Tre drenge er anholdt for at planlægge et angreb på en pride-parade i Wien

Lørdag fejrede Østrigs hovedstad pride med en stort anlagt regnbueparade i byens gader.

Men hvis det stod til tre drenge på henholdsvis 14,17 og 20 år, så skulle dagen have været alt andet end en festdag.

De havde nemlig planlagt et terrorangreb på den årlige parade.

Det skriver Østrigs største avis Kronen Zeitung, der søndag var til stede på et hasteindkaldt pressemøde hos politiet i Wien.

Østrigske medier blev søndag hasteindkaldt til et pressemøde om anholdelserne. Foto: TOBIAS STEINMAURER/Ritzau Scanpix

Radikaliserede drenge

Her blev medierne informeret om, at en islamistisk gruppe havde udset sig den store begivenhed som mål for et angreb.

De tre drenge er østrigere med bosniske og tjetjenske rødder, og de er ifølge politiet alle blevet radikaliseret på internettet og sympatiserer med Islamisk Stat.

Chefen for Østrigs sikkerheds- og efterretningstjeneste (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, fortæller på pressemødet, at tjenesten blev informeret om drengenes planer, og at de blev sat under 'konstant kontrol.'

En af de mistænkte var i forvejen kendt af politiet i forbindelse med terrorhandlinger.

Et hav af våben beslaglagt

De ransagede hans hus i god tid inden paraden, og Omar Haijawi-Pirchner forsikrer om, at 'der aldrig har været konkret fare for deltagerne i paraden'.

Ransagningen bragte en række beviser frem i lyset, hvilket i sidste ende førte til anholdelserne.

Der blev blandt andet beslaglagt sabler, økser, luftgeværer, knive og kastestjerner.

De tre drenge sidder nu alle varetægtsfængslet St. Pölten-fængslet.

Arrangørerne af paraden blev bevidst først informeret om de grufulde planer søndag morgen for at forhindre 'frygt og panikreaktioner', som chefen for efterretningstjeneste forklarede.