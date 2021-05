Rystende scener ved byport: Beskytter kvæstet chauffør

En israelsk betjent kom en bosætter til undsætning, efter at han havnede i voldsomt slagsmål med palæstinensiske demonstranter

Urolighederne fortsætter mandag for fuld kraft i dem gamle bydel i det østlige Jerusalem.

Her er det gennem dagen kommet til flere sammenstød mellem palæstinensiske demonstranter, israelske bosættere og sikkerhedsstyrker.

Sidstnævnte stormede først på dagen al-Aqsa-moskéen, som ifølge palæstinensisk Røde Kors har efterladt 228 indlagt på hospitalet - flere i kritisk tilstand - og 21 sårede israelske betjente. Det skriver AP.

En betjent beskytter en israelsk bosætter, der har kørt sin bil ind i en palæstinenser, efter at han blev angrebet mandag morgen. Foto: Ilan Rosenberg/Ritzau Scanpix

De palæstinensiske demonstrationer raser mod israelske bosættere, som forsøger at overtage arabiske hjem i byens Sheikh Jarrah-kvarter.

Mandag viser en rystende video foran byporten kaldet Lions Gate - tæt på Tempelpladsen - hvordan en israelsk bosætter bliver angrebet i sin hvide bil, hvorefter han på voldsom vis kører ind i en palæstinenser.

Efterfølgende forsøger menneskeskaren at få fat på bosætteren, der ifølge det israelske medie Haaretz kommer i karambolage med flokken, før en betjent får parterne adskilt.

Efterfølgende ses billeder af betjenten, der tager opstilling med en løftet pistol foran manden for at beskytte ham.

Flere hundrede er indlagt efter voldsomme sammenstød med israelsk politi, der mandag har affyret chokgranater, tåregas og gummikugler mod demonstranter. Foto: Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix

Urolighederne er de værste ved al-Aqsa i årevis. Moskéen er det tredje helligste sted i islam efter Mekka og Medina og ligger på Tempelbjerget.

FN's Sikkerhedsråd skal mandag mødes for at diskutere spændingerne i Østjerusalem.

Generalsekretær António Guterres mener, at Israel må 'udvise maksimal tilbageholdenhed og respektere retten til at forsamle sig frit', lyder det fra FN-talsmand Stephane Dujarric i en udtalelse.

- Generalsekretæren udtrykker dyb bekymring for den fortsatte vold i det besatte Østjerusalem, og muligheden for at palæstinensiske familier kan blive sat ud af deres hjem.

Foto: Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix

En domstol i Jerusalem valgte søndag at udsætte retsmødet, hvor der skal tages stilling til, om man kan smide de palæstinensiske familier ud af deres hjem i Jerusalem.

De voldelige kampe kommer samtidig med mandagens den jødiske stats festdag, hvor man markerer Israels annekteringen af Jerusalem under Seksdageskrigen i 1967 - en årsdag, som kaldes 'Jerusalemdagen'.