Rystet over Brittas historie: 'Ikke en retsstat værdigt'

Selvom man har været fejlagtigt varetægtsfængslet, må man ofte kæmpe for at få erstatning efterfølgende. Britta Jensen var det i 225 dage og har ingen udsigt til erstatning

Flere partier i Folketinget mener, at alle, der har været uskyldigt frihedsberøvet af staten, skal have erstatning. Man kan ikke være for lidt uskyldig, lyder det blandt andet

Som uskyldig har hun siddet 23 timer i døgnet i en 8 kvadratmeter stor celle 225 dage i træk. Væk fra sin dengang niårige søn.

Men selvom retten pure har frifundet hende for den forbrydelse, hun var sigtet og varetægtsfængslet for, kan hun godt glemme alt om at få erstatning fra staten.

Det er de barske realiteter for 42-årige Britta Jensen. Det er skam helt rimeligt, at du i det danske retssamfund kan være uskyldig, men samtidig blive nægtet godtgørelse, når staten uberettiget har taget dig til fange i månedsvis, mener justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Flere partier på Christiansborg mener modsat, at loven om egenskyld skal sløjfes.

Alle skal have erstatning

På begge sider af den socialdemokratiske justitsminister vækker Britta Jensens sag nemlig voldsom harme. Både SF og Radikale Venstre kræver, at den 42-årige kvinde fra Børkop får tilkendt erstatning.

Retsordfører for de radikale, Zenia Stampe, skriver således i en mail til Ekstra Bladet:

'Vi vil gerne fjerne den bestemmelse, så alle, der bliver uskyldigt frihedsberøve,t får erstatning. Det andet er ikke en retsstat værdig. Det skal også have en konsekvens for staten, når den bruger det mest vidtgående indgreb over for borgerne, og det så bagefter viser sig, at der ikke var grundlag for det. Så er det vigtigt, at borgeren får erstatning, og at staten betaler prisen.

Forsvarsadvokat råber vagt i gevær: Det er en skandale, at personer, der har rettens ord for deres uskyld, bliver afvist, når de søger erstatning i sager om fejlagtig varetægtsfængsling Advokat Jan Schneider mener, at retssystemet svigter borgere ved at nægte dem erstatning, når de har været uskyldigt varetægtsfængslet.

Ramt af angst

Ekstra Bladet har talt med både Britta Jensen og Thair Darwish, som begge blev nægtet erstatning af staten. De kæmper i dag med angst som følge af den indgribende frihedsberøvelse, der for Thair Darwish vedkommende varede 602 dage.

SF 's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener ikke, at man kan være for lidt uskyldig til at få erstatning. Det gælder også, selvom man skulle have opført sig mistænkeligt i forbindelse med sin varetægtsfængsling, pointerer hun over for Ekstra Bladet:

'Det er intet mindre end uanstændigt, at frikendte skal afskæres fra erstatning – uanset hvordan de har måttet give anledning til mistænksomhed. Det er myndighedernes opgave at have beviserne og mistankegrundlaget i orden, og derfor må de også til lommerne, når de tager fejl. De ødelægger jo ofte et velfungerende liv, hvor folk mister bolig, job og nogle gange også deres relationer. Det har store konsekvenser'.

Fjern eller stram op

Hun understreger videre, at SF vil have et opgør med lovbestemmelsen.

'Enten skal den fjernes, eller også skal den strammes op, så vi er meget klar på, hvornår man skal være undtaget', lyder det i et skriftligt svar.

Ekstra Bladets chefredaktør Asger Juhl mener ligeledes, at Britta Jensen skal have erstatning, og at Peter Hummelgaard svigter de borgere, der har siddet uskyldigt varetægtsfængslet, når dette nægtes.

