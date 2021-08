Ændringerne dækkede over alle S-togslinjer undtagen linje H og F

S-togene kører igen normalt, efter en personpåkørsel mandag eftermiddag på Nørreport Station i København.

Det oplyser DSB.

Ændringerne dækkede over alle S-togslinjer undtagen linje H og F.

Vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de 13.55 rykkede ud til en anmeldelse om personpåkørsel.

Derfor afspærrede politiet en stor del af stationen.

Der er på nuværende tidspunkt ingen information om den ramte persons tilstand.

