Så åbner Field's

Officiel melding fra storcentret efter skyderi - de genåbner mandag klokken 10 - der vil være et minuts stilhed i morgen klokken 12

Storcentret Field's genåbner mandag klokken 10.

Det meddeler Field's søndag eftermiddag.

I en officiel udtalelse lyder det:

'Vi er fortsat dybt berørte efter de tragiske hændelser, der udspillede sig i og omkring Field’s søndag d. 3. juli. Vi tænker meget på ofrene, de sårede og pårørende samt besøgende og alle de ansatte i Field’s i søndags. Vi vil gerne takke for den store støtte og opbakning, vi har mødt, fra alle sider. Det varmer i en svær tid'.

Field's skriver endvidere, at de har været i tæt dialog med Københavns Politi og brandmyndighederne og vurderer på den baggrund, at Field’s er sikkert.

'Vi har også rådført os med fagfolk, som fortæller os, at den bedste måde at undgå kronisk angst eller længerevarende reaktioner generelt set er, at kunder og ansatte hurtigst muligt vender tilbage normalen'.

Field’s blev lukket efter skyderiet.

Onsdag frigav Københavns Politi centret efter deres kriminaltekniske undersøgelser.

Blomster flere steder ved shoppingcentret. Foto: Linda Johansen

Holder et minuts stilhed

Field's oplyser, at de siden haft lejlighed til at gennemgå og klargøre centret.

'Vi lægger vægt på at genåbne i respekt for søndagens hændelse – som fortsat berører os, de ansatte i Field’s og mange af vores kunder dybt. Der vil derfor blive afholdt et minuts stilhed på genåbningsdagen. Det vil foregå kl. 12.00 i hele shoppingcenteret'.

Centret skriver også, at besøgende kan lægge en buket eller lignende på Metropladsen ved hovedindgangen. Hvis man ønsker at stille lys, så skal disse være elektriske. Der må af hensyn til brandsikkerhed ikke efterlades levende lys ved Field’s.

Politi til stede

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de vil vil være til stede med deres nærpoliti, når Field's åbner.

Under skyderiet blev tre mennesker dræbt, en herboende russisk familiefar på 46 år og to danske teenagere, en pige og en dreng på 17. En 22-årig mand er anholdt og fængslet for drab og drabsforsøg i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

