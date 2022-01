Så du det? Dreng udsat for vold

En 12-årig dreng blev 10. januar udsat for vold i Tjæreborg

Politiet efterlyser nu vidner, som har overværet en voldsom episode foran Brugsen i Tjæreborg mandag i sidste uge, hvor en dreng blev udsat for vold.

Det sker i en pressemeddelelse udsendt mandag eftermiddag.

Episoden fandt sted om aftenen omkring klokken 19.30 på Skolevej 45. Her blev en 12-årig dreng udsat for vold af to voksne mænd, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De tilføjer, at de er bekendt med identiteten på de to mulige gerningsmænd, men håber altså at kunne komme i kontakt med borgere, der har overværet overfaldet.

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.