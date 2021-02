Så dyr bliver flugt for Peter Madsen

Peter Madsens dramatiske flugt fra Herstedvester Fængsel i oktober sidste år kommer til at betyde en væsentligt længere afsoning for drabsmanden.

Også længere end den dom på et år og ni måneders fængsel, som han tirsdag blev idømt oven i den livstidsdom, han fik for drabet på Kim Wall om bord på sin hjemmebyggede ubåd.

Det vurderer Ulrik Sjølin, der har stor erfaring med langtidsdømte både som anklager, forsvarer og ansat i Kriminalforsorgen.

- Når en livstidsdømt får en dom for ny grov kriminalitet under afsoningen, så skubber man alt, hvad der hedder frihedsgoder ud i fremtiden, siger advokaten og fortsætter:

- Jeg vil vurdere, at du kan veksle dommen på et år og ni måneder til 5-6 år, når du kigger på frihedsgoder.

Ved flugten brugte Peter Madsen en pistolattrap, der var en efterligning af en Beretta 92 kaliber 45-pistol, som var fremstillet af gipsmaterialet Ceramix. Foto: Kenneth Meyer

Frihedsgoder dækker blandt andet over, hvornår han vil få tilladelse til ledsaget og uledsaget udgang.

- Mit forsigtige bud vil være, at når der er gået 18 år, vil han kunne se frem til fire timers ledsaget udgang, siger Ulrik Sjølin.

Overvågningsvideo. Redigering: Kristian Hansen

Livstidsfanger har ret til at ansøge om prøveløsladelse, når de har afsonet 12 års fængsel. Det vil Peter Madsen dog formentlig ikke få noget ud af.

– Når du har begået ny kriminalitet under afsoning, så kan jeg godt sige, at det kommer ikke til at ske, siger Ulrik Sjølin.

I tilståelsessagen i Retten i Glostrup fremgik det, at Peter Madsen flygtede, fordi han havde mistet troen på, at han ’kunne afsone sig til frihed’.

Peter Madsen havde pakket en rygsæk med kiks, tandbørste og en pistolattrap før flugten. Det falske bombebælte var blandt andet lavet af hovedet af pensler, nogle ledninger og modellervoks. Foto: Kenneth Meyer

- Målet med flugten var at komme ud for at bruge mine hænder og hjerne i stedet for passiv forsørgelse. Jeg var fuldstændig desperat, sagde han.

Han var særlig utilfreds med, at de ni besøgsgodkendelser, han havde fra Storstrøm, blev slettet, da han kom til Herstedvester. Det var dem, der gjorde, at ’han havde noget at leve for’.

Han modtog dommen på stedet.