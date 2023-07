Så røg bilen

Tredje gang er lykkens gang, lyder et gammelt ordsprog, men det var snarere omvendt for en 47-årig mand

Alt var tilsyneladende galt, da en 47-årig mand blev standset i bil klokken 00.45 natten til torsdag på Sydmotorvejen ved Vordingborg.

Manden kørte i en bil, der havde stjålne nummerplader monteret, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Den 47-årige havde desuden ikke noget kørekort, og bilen, som han kørte i, var hverken registreret eller havde den lovpligtige forsikring.

Politipatruljen sigtede ham for at køre uden førerret og at køre uden lovpligtig forsikring. Han fik også to sigtelser for ulovlig omgang med hittegods, for i bagagerummet fandt betjentene yderligere et sæt nummerplader.

Politiet skriver i døgnrapporten, at 'da det var tredje gang, manden blev standset i bil uden at have kørekort, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation'.

Så man kan næppe i det her tilfælde sige, at tredje gang er lykkens gang.