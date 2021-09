Så sin butik i flammer: Blev anholdt på stedet

Foran etageejendommen på hjørnet af Frederiksborggade og Nansensgade ligger der glasskår. Bygningen er omringet af et hegn, og på den hvide bygning er der store, sorte plamager af sod.

Det er ikke til at overse, at ejendommen for kun fire dage siden stod i flammer. Og står man ved siden af den fem etager høje bygning, er røglugten ikke til at tage fejl af.

Branden opstod i butikken i stueetagen - ifølge politiet formentlig i et ventilationsapparat.

'Brand, brand!'

- Jeg var i min butik ved siden af på Nansensgade 88, hvor jeg hørte naboer råbe: 'Brand, brand! I skal gå ud', og de evakuerede bygningen. Så jeg gik ud og troede, jeg skulle hjælpe, men det var min egen butik, der var i flammer, fortæller butikkens indehaver, Oday Darwishe.

Ekstra Bladet møder butiksindehaveren foran det, der for få dage siden var et tilløbsstykke for mange nysgerrige kunder. I den lille café ved navn Lily og Bob solgte de nemlig vafler formet som mandlige og kvindelige kønsorganer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da vaffelbageriet torsdag stod i flammer. Foto: Læserfoto

- Jeg græd med det samme, fordi jeg ikke forstod, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev chokeret. Det var rigtig flot af vores naboer, for alle kom forbi, og folk fra området kom forbi og gav kram og gjorde mig mere rolig.

Han sad foran bygningen på den anden side af vejen, og på et tidspunkt kom en betjent ifølge Oday Darwishe og bad ham identificere sig, hvorfor han viste sit kørekort.

Anholdt på toilettet

Ifølge butiksindehaveren havde han efter snakken med betjenten sagt, at han skulle på toilettet, og han gik ind i nabobutikken for at låne deres. Han havde lige nået at åbne sine bukser, da han blev anholdt.

- Betjenten sagde, at det var en standard procedure, og at jeg skulle slappe af. Jeg synes ikke, når din butik bliver brændt ned, at du skal blive anholdt på den måde foran dine kunder og dit område.

Han blev iført en DNA-dragt og efterfølgende kørt til Rigshospitalet, hvor der blev sikret spor, og blev så kørt på politistationen. Efter seks timer blev han løsladt.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de tilbageholdt en person i forbindelse med branden, men at sigtelsen nu er frafaldet.

'Branden var voldsom, og der var nogle omstændigheder i den, som i begyndelsen virkede mistænkelige. Derfor blev en person anholdt. Overvågning fra butikken viste efterfølgende, at branden sandsynligvis er opstået i et ventilationsapparat, og derfor blev den anholdte løsladt knap seks timere senere og er ikke længere sigtet,' skriver de i et skriftligt svar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Glasskår ligger spredt på den anden side af den politiafspærring, der er sat op ved ejendommen. Foto: Jonas Olufson

Vil samle ind til overboen

Butiksindehaveren fortæller, at det er gået butikken rigtig godt, siden åbningen i april i år. De har haft travlt, og de havde for kun kort tid siden talt om at udvide åbningstiden. De havde også mange bestillinger liggende til polterabender og fødselsdage, ligesom de lige have bestilt en busreklame.

Oday Darwishe glæder sig til at kunne åbne sit vaffelbageri igen, men kan endnu ikke sige hvornår.

- Men det vigtigste for mig er, at vi skal starte en indsamling til min overbo. De har mistet deres ting. Mit er bare en virksomhed. Det er deres eget tøj, private ting og private billeder.