Så sin ven blive skudt: Stoppede den sigtede

Det var i første omgang civile, der stoppede den mand, der natten til lørdag dræbte to og sårede 21 ved et masseskyderi i Oslo. Nu fortæller en af dem, som stoppede ham, om oplevelsen

Det var en mand i 50'erne og en mand i 60'erne, der i de tidlige timer lørdag mistede livet i Oslo.

Et af de steder, hvor der blev skudt, var værtshuset Per på Hjørnet. Her så en dørmand en stamgæst og ven blive skudt. Kort tid efter hjalp han med at stoppe den mand, der var skyld i det.

Til Dagbladet fortæller dørmanden, at han og stamgæsten delte en passion for fodboldklubben Arsenal. Dørmanden beskriver ham som en venlig mand, der var kommet på værtshuset i flere år.

Blev stoppet af civile

Den sigtede, 42-årige Zaniar Matapour, forvandlede den ellers hyggelige sommeraften i Oslos gader til et sandt mareridt.

Efter han havde skudt mod værtshuset Per på Hjørnet, bevægede han sig videre mod natklubben London Pub længere nede af gaden. Og det var på den anden side af gaden, foran natklubben, at dørmanden og andre civile stoppede den sigtede.

Det tredje sted, der blev skudt ved, var baren Herr Nielsen. Foto: Oliver Morin/Ritzau Scanpix

- Der var flere civile, der var løbet hen imod ham. Jeg måtte løbe for at hjælpe dem. De havde fået ham ned på jorden, og jeg hoppede på ham og prøvede at holde ham. Han blev endnu mere vred og kæmpede mere og mere, siger dørmanden til Dagbladet.

På det tidspunkt skulle den sigtede have haft et håndvåben, der var faldet til jorden, mens det andet våben af grovere kaliber var blevet efterladt et andet sted. Dørmanden trådte her angiveligt på håndvåbnet for at forhindre den sigtede i at få fat i det.

Kan ikke mere

Få minutter efter ankom politiet til stedet og tog over.

Herefter løb dørmanden tilbage for at hjælpe de sårede på Per på Hjørnet, men politiet var også ankommet her, og han og andre civile måtte ikke gøre mere for at hjælpe til.

Flere ubehagelige oplevelser i forbindelse med sit arbejde betyder nu, at dørmanden ikke ser sig selv vende tilbage.

- Jeg er virkelig berørt og tror ikke, jeg kan klare det her mere. Jeg har gjort det her i over 30 år og er blevet truet med en pistol og stukket. Nu er det slut, siger han.