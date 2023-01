Sådan døde Sidney Lee

En redegørelse fastslår, at politiet handlede efter bogen, da reality-ikonet afgik pludseligt ved døden

Reality-ikonet Sidney Lee var blot 43 år gammel, da han døde pludseligt 16. maj sidste år.

Politiet blev kaldt til en lejlighed i indre København, og det var, mens to politibetjente var til stede i lejligheden, at Sidney Lee trak vejret for sidste gang.

Derfor er omstændighederne rutinemæssigt blevet undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der undersøger sager, hvor borgere eksempelvis afgår ved døden, mens politiet er til stede.

Foto: Miriam Dalsgaard

Statsadvokaten har nu lavet en afgørelse på baggrund af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds redegørelse.

Og i redegørelsen bliver de tragiske omstændigheder, der endte med Sidney Lees død, oprullet minut for minut.

Efter Sidney Lees alt for tidlige død har der været massevis af spekulationer og mytedannelser om, hvordan og hvorfor han døde. Men nu kan Ekstra Bladet fortælle baggrunden.

Blev ukontaktbar

Det fremgår af Statsadvokatens afgørelse, at Københavns Politi blev tilkaldt 16. maj sidste år omkring klokken 7.17.

To politibetjente ankom til lejligheden allerede fire minutter senere og meldte straks tilbage til vagtcentralen og bad om, at der blev sendt en ambulance uden udrykning, og at alt i øvrigt var roligt på stedet.

Der gik dog kun to minutter før, de igen meldte tilbage, at ambulancen nu skulle køre såkaldt kørsel 1, altså med udrykning, fordi den 43-årige mand ikke længere var kontaktbar, men stadig trak vejret.

Foto: Jonas Olufson

Klokken 7.30 ankom en ambulance til stedet, og klokken 7.54 blev Sidney Lee erklæret død af en læge. Dødsårsagen var ifølge Ekstra Bladets oplysninger svær lungebetændelse med spredning af bakterier til blodbanen, der førte til blodforgiftning.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sidney Lees familie, som oplyser, at de ikke ønsker yderligere oplysninger frem og frabeder sig yderligere henvendelser fra pressen. De henviser til privatlivets fred.

I redegørelsen bliver det slået fast, at de to politibetjente handlede efter bogen, og at efterforskningen er afsluttet. De havde altså ingen andel i Sidney Lees død.

I beslutningen bliver der lagt vægt på, at politibetjentene tilkaldte en ambulance med det samme, efter de kom ind i lejligheden og fik kontakt til Sidney Lee. Og to minutter senere ændrede det til kørsel 1.

Særlig efter forklaringer fra en ambulancebehandler og en akutlæge finder specialanklageren, der har udfærdiget afgørelsen, at de to politibetjente ydede relevant førstehjælp i forbindelse med den tragiske episode.